О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Текст песни

Les tringles des sistres tintaient

Avec un éclat métallique

Et sur cette étrange musique

Les zingarellas se levaient

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Похожие артисты

Angela Gheorghiu/Elisabeth Vidal/Isabelle Cals/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson
Артист

Angela Gheorghiu/Elisabeth Vidal/Isabelle Cals/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson

Natalie Dessay
Артист

Natalie Dessay

Houston Grand Opera Orchestra
Артист

Houston Grand Opera Orchestra

Nicole Heaston
Артист

Nicole Heaston

Regula Mühlemann
Артист

Regula Mühlemann

Anna Bonitatibus
Артист

Anna Bonitatibus

Magdalena Kožená
Артист

Magdalena Kožená

Rita Streich
Артист

Rita Streich

Gianluca Capuano
Артист

Gianluca Capuano

Les Musiciens du Prince-Monaco
Артист

Les Musiciens du Prince-Monaco

Elsa Benoit
Артист

Elsa Benoit

Derek Lee Ragin
Артист

Derek Lee Ragin

Orchestre National de RDF
Артист

Orchestre National de RDF