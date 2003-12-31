Angela Gheorghiu/Elisabeth Vidal/Isabelle Cals/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson
Трек · 2003
Carmen, Act II: No.12 Chanson Bohème : Les tringles des sistres tintaient avec un éclat métallique (Carmen/Frasquita/Mercédès)
2 лайка
Информация о правообладателе: Warner Classics
Текст песни
Les tringles des sistres tintaient
Avec un éclat métallique
Et sur cette étrange musique
Les zingarellas se levaient
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Похожие артисты
Артист
Angela Gheorghiu/Elisabeth Vidal/Isabelle Cals/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson