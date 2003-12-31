Трек · 2003
Carmen, WD 31, Act 1: "Avec la garde montante, nous arrivons, nous voilà! "(Chorus)
Информация о правообладателе: Warner Classics
Текст песни
Avec la garde montante
Nous arrivons, nous voilà!
Sonne, trompette éclatante!
Ta ra ta ta ta ra ta ta.
Nous marchons, la tête haute
