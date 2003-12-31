Информация о правообладателе: Warner Classics
Roberto Alagna/Nicolas Rivenq/Yann Beuron/Angela Gheorghiu/Inva Mula/Elisabeth Vidal/Isabelle Cals/Choeur 'Les Elements'/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson
Трек · 2003
Carmen, Act III, No.24 Finale: Prends garde à toi Carmen (Don José/Le Dancaïro/Bohémiens et Bohémiennes/Le Remendado/Carmen/Micaëla/Frasquita/Mercédès)
1
Carmen, Act III, No.24 Finale: Prends garde à toi Carmen (Don José/Le Dancaïro/Bohémiens et Bohémiennes/Le Remendado/Carmen/Micaëla/Frasquita/Mercédès)
4:55