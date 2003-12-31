Информация о правообладателе: Warner Classics
Nicolas Rivenq/Elisabeth Vidal/Isabelle Cals/Angela Gheorghiu/Yann Beuron/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson
Трек · 2003
Carmen, Act II: No.15 Quintette : Nous avons en tête une affaire (Le Dancaïro/Frasquita/Mercédès/Le Remendado/Carmen)
Другие релизы артиста
Похожие артисты
Артист
Nicolas Rivenq/Elisabeth Vidal/Isabelle Cals/Angela Gheorghiu/Yann Beuron/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson
Артист
Carol Vaness/Delores Ziegler/Lillian Watson/John Aler/Dale Duesing/Claudio Desderi/London Philharmonic Orchestra/Bernard Haitink