Трек · 2003
Carmen, WD 31, Act 2 Scene 5: No. 17b, Cantabile, "La fleur que tu m'avais jetée" (Don José)
2 лайка
Информация о правообладателе: Warner Classics
Текст песни
La fleur que tu m'avais jetée
Dans ma prison m'était restée
Flétrie et sèche, cette fleur
Gardait toujours sa douce odeur
Et pendant des heures entières
