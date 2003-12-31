О нас

Angela Gheorghiu/Roberto Alagna/Elisabeth Vidal/Isabelle Cals/Nicolas Rivenq/Yann Beuron/Choeur 'Les Elements'/Orchestre National du Capitole de Toulouse

Angela Gheorghiu/Roberto Alagna/Elisabeth Vidal/Isabelle Cals/Nicolas Rivenq/Yann Beuron/Choeur 'Les Elements'/Orchestre National du Capitole de Toulouse

Трек  ·  2003

Carmen, Act III, No.19 Sextuor et Choeur: Notre métier est bien (Carmen/Don José/Frasquita/Mercédès/Le Dancaïro/Le Remendado/Bohémiens et Bohémiennes)

Angela Gheorghiu/Roberto Alagna/Elisabeth Vidal/Isabelle Cals/Nicolas Rivenq/Yann Beuron/Choeur 'Les Elements'/Orchestre National du Capitole de Toulouse

Исполнитель

Angela Gheorghiu/Roberto Alagna/Elisabeth Vidal/Isabelle Cals/Nicolas Rivenq/Yann Beuron/Choeur 'Les Elements'/Orchestre National du Capitole de Toulouse

Трек Carmen, Act III, No.19 Sextuor et Choeur: Notre métier est bien (Carmen/Don José/Frasquita/Mercédès/Le Dancaïro/Le Remendado/Bohémiens et Bohémiennes)

#

Название

Альбом

1

Трек Carmen, Act III, No.19 Sextuor et Choeur: Notre métier est bien (Carmen/Don José/Frasquita/Mercédès/Le Dancaïro/Le Remendado/Bohémiens et Bohémiennes)

Carmen, Act III, No.19 Sextuor et Choeur: Notre métier est bien (Carmen/Don José/Frasquita/Mercédès/Le Dancaïro/Le Remendado/Bohémiens et Bohémiennes)

Angela Gheorghiu/Roberto Alagna/Elisabeth Vidal/Isabelle Cals/Nicolas Rivenq/Yann Beuron/Choeur 'Les Elements'/Orchestre National du Capitole de Toulouse

Bizet : Carmen

1:40

Информация о правообладателе: Warner Classics

