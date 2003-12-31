Angela Gheorghiu/Roberto Alagna/Thomas Hampson/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson/Inva Mula/Elisabeth Vidal/Isabelle Cals/Ludovic Tézier/Nicolas Cavallier/Nicolas Rivenq/Yann Beuron/Anne Gotkovsky/Didier Chevalier/Cho
Трек · 2003
Carmen, Act II, No.17 Duo (continued...): Non! je ne veux plus t'écouter! (Don José/Carmen)
#
Название
Альбом
1
Carmen, Act II, No.17 Duo (continued...): Non! je ne veux plus t'écouter! (Don José/Carmen)
1:02
Другие релизы артиста
Похожие артисты
Angela Gheorghiu/Roberto Alagna/Thomas Hampson/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson/Inva Mula/Elisabeth Vidal/Isabelle Cals/Ludovic Tézier/Nicolas Cavallier/Nicolas Rivenq/Yann Beuron/Anne Gotkovsky/Didier Chevalier/Cho
William Christie/Choeurs et Orchestre des Arts Florissants/Anne Sofie von Otter/Lawrence Zazzo/Sylvia Tro Santafé/Giovanni Furlanetto/Elizabeth Norberg-Schulz/Sandrine Piau/Antonio Abete