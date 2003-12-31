Информация о правообладателе: Warner Classics
Angela Gheorghiu/Yann Beuron/Nicolas Rivenq/Nicolas Cavallier/Choeur 'Les Elements'/Orchestre National du Capitole de Toulouse/Michel Plasson
Трек · 2003
Carmen, Act II, No.18 Finale: Bel officier, l'amour vous joue en ce moment un assez vilain tour! (Carmen/Le Remendado/Le Dancaïro/Bohémiens/Zuniga)
#
Название
Альбом
1
Carmen, Act II, No.18 Finale: Bel officier, l'amour vous joue en ce moment un assez vilain tour! (Carmen/Le Remendado/Le Dancaïro/Bohémiens/Zuniga)
1:19