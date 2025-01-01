Информация о правообладателе: Warner Classics
Sylvain Cambreling
,
Brussels National Opera Chorus
,
Orchestre Symphonique de l'Opéra National, Bruxelles
и
ещё 3
Трек · 1988
Les Contes d'Hoffmann, '(The) Tales of Hoffmann': Chant donc le premier (Nathanaël/Choeurs/Hoffmann/Hermann)
#
Название
Альбом
1
Les Contes d'Hoffmann, '(The) Tales of Hoffmann': Chant donc le premier (Nathanaël/Choeurs/Hoffmann/Hermann)
Offenbach: Les Contes d'Hoffmann Highlights
6:28
Другие релизы артиста
Julia Purgina: Musique Noire (Live)2023 · Сингл · Gottfried Rabl
Hans Zender: Schubert's Winterreise. A Composed Interpretation2020 · Альбом · Christophe Prégardien
Berlioz: Vocal Works with Orchestra2018 · Альбом · Hector Berlioz
The Essentials: Debussy2017 · Альбом · Claude Debussy
Fibich: Šárka2016 · Альбом · Zdenek Fibich
Reinhard Fuchs: Mania2016 · Сингл · Klangforum Wien
Hans Zender: Shir Hashirim2015 · Альбом · Hans Zender
Helmut Lachenmann: Schreiben & Double (Grido II) [Live]2014 · Сингл · Sylvain Cambreling
Schönberg: Moses und Aron2014 · Альбом · SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg
Donaueschinger Musiktage 2009, Vol. 32013 · Альбом · Manos Tsangaris
Donaueschinger Musiktage 2007, Vol. 12013 · Альбом · Sylvain Cambreling
Donaueschinger Musiktage 2007, Vol. 32013 · Сингл · Sylvain Cambreling