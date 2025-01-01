О нас

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Релиз Bizet: Carmen
Bizet: Carmen2023 · Альбом · Fiorenza Cossotto
Релиз Offenbach: Les contes d'Hoffmann (Live)
Offenbach: Les contes d'Hoffmann (Live)2019 · Альбом · Jacques Offenbach
Релиз Chansons d'automnes
Chansons d'automnes2017 · Альбом · José Van Dam
Релиз Mozart: Le nozze di Figaro, K. 492
Mozart: Le nozze di Figaro, K. 4922016 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Bartholomée: Œdipe sur la route
Bartholomée: Œdipe sur la route2015 · Альбом · Valentina Valente
Релиз José van Dam meets Carlos Gardel
José van Dam meets Carlos Gardel2014 · Альбом · José Van Dam
Релиз Recital at La Monnaie / De Munt
Recital at La Monnaie / De Munt2012 · Альбом · Maciej Pikulski
Релиз L'homme de la Mancha - Adaptation Jacques Brel (Live)
L'homme de la Mancha - Adaptation Jacques Brel (Live)2011 · Альбом · Jacques Brel
Релиз José Van Dam : Le chant d'un maître
José Van Dam : Le chant d'un maître2010 · Альбом · José Van Dam
Релиз Gustav Mahler : Resurrection, Symphonie No. 2 - Des Knaben Wunderhorn
Gustav Mahler : Resurrection, Symphonie No. 2 - Des Knaben Wunderhorn2010 · Альбом · Gustav Mahler
Релиз José van Dam : 30 Years At la Monnaie
José van Dam : 30 Years At la Monnaie2010 · Альбом · José Van Dam
Релиз Mahler: Symphony No. 8 "Symphony of a Thousand"
Mahler: Symphony No. 8 "Symphony of a Thousand"2010 · Сингл · Judith Blegen

