Информация о правообладателе: Parlophone UK
Трек · 1989
(Get A) Grip [on Yourself]
