О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Marmozets

Marmozets

Трек  ·  2014

Love You Good

25 лайков

Marmozets

Исполнитель

Marmozets

Трек Love You Good

#

Название

Альбом

1

Трек Love You Good

Love You Good

Marmozets

The Weird And Wonderful Marmozets

2:55

Текст песни

Gonna love you, gonna love you, gonna love you good.

I'm gonna say the first thing that comes into my mind it's not impressive but I've got you by my first line your explosive hypnosis gets me every time it gets me every time

Cos you know that I would help you out if I could this isn't a joke I like the way that you look I like the way that you look

Gonna love you, gonna love you, gonna love you good.

Better than anyone.

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Roadrunner Records
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Knowing What You Know Now
Knowing What You Know Now2017 · Альбом · Marmozets
Релиз Major System Error
Major System Error2017 · Сингл · Marmozets
Релиз Habits
Habits2017 · Сингл · Marmozets
Релиз Play
Play2017 · Сингл · Marmozets
Релиз The Weird And Wonderful Marmozets
The Weird And Wonderful Marmozets2014 · Альбом · Marmozets
Релиз Move, Shake, Hide EP
Move, Shake, Hide EP2014 · Сингл · Marmozets
Релиз Good Days
Good Days2012 · Сингл · Marmozets

Похожие артисты

Marmozets
Артист

Marmozets

Three Days Grace
Артист

Three Days Grace

Avalanche Effect
Артист

Avalanche Effect

Manafest
Артист

Manafest

Boston Manor
Артист

Boston Manor

Hypnogaja
Артист

Hypnogaja

Shy Boy
Артист

Shy Boy

Slipknot
Артист

Slipknot

Micki Sobral
Артист

Micki Sobral

The Red Jumpsuit Apparatus
Артист

The Red Jumpsuit Apparatus

Dead Poet Society
Артист

Dead Poet Society

Fame on Fire
Артист

Fame on Fire

Hollywood Undead
Артист

Hollywood Undead