Трек · 2014
Love You Good
25 лайков
Информация о правообладателе: Roadrunner Records
Gonna love you, gonna love you, gonna love you good.
I'm gonna say the first thing that comes into my mind it's not impressive but I've got you by my first line your explosive hypnosis gets me every time it gets me every time
Cos you know that I would help you out if I could this isn't a joke I like the way that you look I like the way that you look
Gonna love you, gonna love you, gonna love you good.
Better than anyone.
