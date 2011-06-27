О нас

Talk Talk

Talk Talk

Трек  ·  2011

Such a Shame

24 лайка

Talk Talk

Исполнитель

Talk Talk

Трек Such a Shame

#

Название

Альбом

1

Трек Such a Shame

Such a Shame

Talk Talk

Essential: New Wave

4:17

Текст песни

Such a shame to believe in escape

A life on every face

And that's a change

'Til I'm finally left with an eight

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone Belgium
