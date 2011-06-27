Трек · 2011
No More Heroes (1996 Remaster)
2 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone Belgium
Текст песни
Whatever happened to Leon Trotsky?
He got an ice pick
That made his ears burn
Whatever happened to dear old Lenny?
The great Elmyra, and Sancho Panza?
