О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Suicide

Suicide

Трек  ·  2011

Ghost Rider (1998 Remastered Version)

25 лайков

Suicide

Исполнитель

Suicide

Трек Ghost Rider (1998 Remastered Version)

#

Название

Альбом

1

Трек Ghost Rider (1998 Remastered Version)

Ghost Rider (1998 Remastered Version)

Suicide

Essential: New Wave

2:30

Текст песни

Ghost Rider motorcycle hero

Hey, baby, baby, baby he's a lookin' so cute

Sneakin' 'round, 'round, 'round in a blue jumpsuit

Ghost Rider motorcycle hero

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone Belgium
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Going Down
Going Down2024 · Сингл · Suicide
Релиз Surrender
Surrender2022 · Альбом · Suicide
Релиз Dream Baby Dream (2022 - Remaster)
Dream Baby Dream (2022 - Remaster)2022 · Сингл · Suicide
Релиз Frankie Teardrop (First Version) [7" Edit] [2022 - Remaster]
Frankie Teardrop (First Version) [7" Edit] [2022 - Remaster]2022 · Сингл · Suicide
Релиз Cheree
Cheree2021 · Сингл · Suicide
Релиз Dream Baby Dream
Dream Baby Dream2019 · Сингл · Suicide
Релиз Locomotive
Locomotive2018 · Альбом · Suicide
Релиз Deaf Mute
Deaf Mute2016 · Альбом · Suicide
Релиз Sclerosis
Sclerosis2016 · Альбом · Suicide
Релиз Technology
Technology2014 · Сингл · Suicide
Релиз Attempted: Live at Max's Kansas City, 1980
Attempted: Live at Max's Kansas City, 19802011 · Альбом · Suicide
Релиз Hope and Suicide
Hope and Suicide2008 · Альбом · Hope

Похожие артисты

Suicide
Артист

Suicide

Magazine
Артист

Magazine

Gang Of Four
Артист

Gang Of Four

The Church
Артист

The Church

The Psychedelic Furs
Артист

The Psychedelic Furs

The Bad Seeds
Артист

The Bad Seeds

Jon & Vangelis
Артист

Jon & Vangelis

The Legendary Pink Dots
Артист

The Legendary Pink Dots

Echo & The Bunnymen
Артист

Echo & The Bunnymen

Ex-Easter Island Head
Артист

Ex-Easter Island Head

The Sound
Артист

The Sound

Twilight Sad
Артист

Twilight Sad

Craven Faults
Артист

Craven Faults