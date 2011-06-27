О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Gang Of Four

Gang Of Four

Трек  ·  2011

What We All Want

Gang Of Four

Исполнитель

Gang Of Four

Трек What We All Want

#

Название

Альбом

1

Трек What We All Want

What We All Want

Gang Of Four

Essential: New Wave

4:56

Текст песни

This wheel spins letting me off

It's not the lack of trying

Can't put my finger on it

You can't help being hard up

Can't trust the gods we trusted

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone Belgium
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз The Problem of Leisure: A celebration of Andy Gill and Gang of Four
The Problem of Leisure: A celebration of Andy Gill and Gang of Four2021 · Альбом · Gang Of Four
Релиз Damaged Goods
Damaged Goods2021 · Альбом · Idles
Релиз I Love a Man in a Uniform
I Love a Man in a Uniform2021 · Альбом · Herbert Grönemeyer
Релиз In the Ditch
In the Ditch2021 · Альбом · Helmet
Релиз Paralysed
Paralysed2021 · Альбом · Gang Of Four
Релиз Where the Nightingale Sings (Redux)
Where the Nightingale Sings (Redux)2021 · Альбом · Gang Of Four
Релиз Elevator (Demo)
Elevator (Demo)2021 · Сингл · Gang Of Four
Релиз Natural's Not in It
Natural's Not in It2021 · Альбом · Serj Tankian
Релиз ANTI HERO
ANTI HERO2020 · Альбом · Gang Of Four
Релиз Day Turns To Night
Day Turns To Night2020 · Сингл · Gang Of Four
Релиз Forever Starts Now
Forever Starts Now2020 · Сингл · Gang Of Four
Релиз This Heaven Gives Me Migraine
This Heaven Gives Me Migraine2020 · Альбом · Gang Of Four

Похожие артисты

Gang Of Four
Артист

Gang Of Four

The Psychedelic Furs
Артист

The Psychedelic Furs

Suicide
Артист

Suicide

Magazine
Артист

Magazine

Echo & The Bunnymen
Артист

Echo & The Bunnymen

The Jesus and Mary Chain
Артист

The Jesus and Mary Chain

The Stone Roses
Артист

The Stone Roses

Joy Division
Артист

Joy Division

The Cure
Артист

The Cure

Viagra boys
Артист

Viagra boys

Morphine
Артист

Morphine

Godspeed You! Black Emperor
Артист

Godspeed You! Black Emperor

Explosions in the Sky
Артист

Explosions in the Sky