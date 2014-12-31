О нас

Charli XCX

Charli XCX

Трек  ·  2014

Boom Clap

Контент 18+

150 лайков

Charli XCX

Исполнитель

Charli XCX

Трек Boom Clap

#

Название

Альбом

1

Трек Boom Clap

Boom Clap

Charli XCX

SUCKER

2:49

Текст песни

Boom, boom, boom, clap

You're picture-perfect blue

Sunbathing under the moon

Stars shining as your bones illuminate

First kiss just like a drug

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Asylum
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Welcome To My Island (George Daniel & Charli XCX Remix)
Welcome To My Island (George Daniel & Charli XCX Remix)2023 · Сингл · Charli XCX
Релиз Good Ones (Perfume Genius Remix)
Good Ones (Perfume Genius Remix)2021 · Сингл · Charli XCX
Релиз New Shapes (feat. Christine and the Queens and Caroline Polachek)
New Shapes (feat. Christine and the Queens and Caroline Polachek)2021 · Сингл · Charli XCX
Релиз OUT OUT (feat. Charli XCX & Caro) [voy a Bailar]
OUT OUT (feat. Charli XCX & Caro) [voy a Bailar]2021 · Сингл · Jax Jones
Релиз OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweetie) [The Remixes, Pt. 1]
OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweetie) [The Remixes, Pt. 1]2021 · Сингл · Charli XCX
Релиз OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweetie) [The Remixes, Pt. 2]
OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweetie) [The Remixes, Pt. 2]2021 · Сингл · Charli XCX
Релиз OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweetie) [Alok Remix]
OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweetie) [Alok Remix]2021 · Сингл · Charli XCX
Релиз OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweetie) [Joel Corry VIP Mix]
OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweetie) [Joel Corry VIP Mix]2021 · Сингл · Charli XCX
Релиз OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweetie)
OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweetie)2021 · Сингл · Charli XCX
Релиз Spinning (A. G. Cook Remixes)
Spinning (A. G. Cook Remixes)2021 · Сингл · No Rome
Релиз Spinning (A. G. Cook Remixes)
Spinning (A. G. Cook Remixes)2021 · Альбом · Charli XCX
Релиз Xcxoplex (with Charli XCX)
Xcxoplex (with Charli XCX)2021 · Альбом · A. G. Cook

Похожие артисты

Charli XCX
Артист

Charli XCX

Carly Rae Jepsen
Артист

Carly Rae Jepsen

Kim Petras
Артист

Kim Petras

DNCE
Артист

DNCE

Kesha
Артист

Kesha

Doja Cat
Артист

Doja Cat

Merk & Kremont
Артист

Merk & Kremont

Jamie Foxx
Артист

Jamie Foxx

LSD
Артист

LSD

Maejor
Артист

Maejor

will.i.am
Артист

will.i.am

Camila Cabello
Артист

Camila Cabello

Nicki Minaj
Артист

Nicki Minaj