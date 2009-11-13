Трек · 2009
Enfants du désert
3 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: ℗ 2009 Delabel Hostile une division de Parlophone Music France
Текст песни
Je suis sortie de ma bulle
J'ai pris le temps de regarder le monde et d'observer la lune
Donc voici la nouvelle Diam's en paix avec elle-même, avec elle-meme
J'préfère qu'ça parte aux enfants du désert, aux enfants du désert ok, ok
La vie n'est qu'une course et moi j'étais première dans les starters
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Coeur De Bombe2009 · Сингл · Diam's
Rose Du Bitume2009 · Сингл · Diam's
S.O.S.2009 · Альбом · Diam's
S.O.S.2009 · Альбом · Diam's
Enfants Du Désert2009 · Сингл · Diam's
I Am Somebody2009 · Сингл · Diam's
Dans ma bulle (Edit radio - Live 2006)2007 · Сингл · Diam's
Au Tour De Ma Bulle2007 · Альбом · Diam's
Ma France À Moi / Par Amour2007 · Сингл · Diam's
Premier mandat2006 · Альбом · Diam's
ma france a moi2006 · Сингл · Diam's
Correspondances2006 · Альбом · Zahariya