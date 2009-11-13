Трек · 2009
Si c'était le dernier
4 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: ℗ 2009 Delabel Hostile une division de Parlophone Music France
Текст песни
Je rap, je rap, je rap...
Je rap, je rap, je rap...
À l'approche de la trentaine j'appréhende la cinquantaine, mais
Seul dieu sait si je passerais la vingtaine
Mon avenir et mes rêves sont donc entre parenthèses
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Coeur De Bombe2009 · Сингл · Diam's
Rose Du Bitume2009 · Сингл · Diam's
S.O.S.2009 · Альбом · Diam's
S.O.S.2009 · Альбом · Diam's
Enfants Du Désert2009 · Сингл · Diam's
I Am Somebody2009 · Сингл · Diam's
Dans ma bulle (Edit radio - Live 2006)2007 · Сингл · Diam's
Au Tour De Ma Bulle2007 · Альбом · Diam's
Ma France À Moi / Par Amour2007 · Сингл · Diam's
Premier mandat2006 · Альбом · Diam's
ma france a moi2006 · Сингл · Diam's
Correspondances2006 · Альбом · Zahariya