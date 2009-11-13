Трек · 2009
I Am Somebody
Информация о правообладателе: ℗ 2009 Delabel Hostile une division de Parlophone Music France
Текст песни
J'ai passé 28 ans de ma vie à rechercher un équilibre,
Pourtant libre de mes tripes, je me sentais toujours vide.
Prisonnière de mes tourments, j'aurai tout fait pour qu'on m'libère,
Adolescence sans père, ma mère blindait le frigidaire.
Crise identitaire, je n'me sentais pas française.
