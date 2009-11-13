I Am Somebody

J'ai passé 28 ans de ma vie à rechercher un équilibre,

Pourtant libre de mes tripes, je me sentais toujours vide.

Prisonnière de mes tourments, j'aurai tout fait pour qu'on m'libère,

Adolescence sans père, ma mère blindait le frigidaire.

Crise identitaire, je n'me sentais pas française.