Kary Ng

Трек  ·  2015

The Motto

Kary Ng

Kary Ng

Трек The Motto

Трек The Motto

The Motto

Kary Ng

Absolute Voices Collection

3:56

Текст песни

很信命當我每次哭

亦只有結他聲

喃喃自語數星星

孤單也像注定

祈求被愛的溫馨

Информация о правообладателе: ℗ 2015 Warner Music Hong Kong Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Best of Kary
Best of Kary2018 · Альбом · Kary Ng
Релиз Feng Ai Zhi Ming
Feng Ai Zhi Ming2017 · Сингл · Kary Ng
Релиз Come With Me
Come With Me2017 · Сингл · Af
Релиз Come With Me
Come With Me2017 · Сингл · Af
Релиз Come With Me
Come With Me2017 · Сингл · Af
Релиз Kary Ng Greatest Hits
Kary Ng Greatest Hits2015 · Альбом · Kary Ng
Релиз Zui Xing Fu De Yan Lei
Zui Xing Fu De Yan Lei2015 · Сингл · Kary Ng
Релиз Yan Xian
Yan Xian2015 · Альбом · Kary Ng
Релиз State of Mind
State of Mind2014 · Альбом · Kary Ng
Релиз State of Mind
State of Mind2013 · Альбом · Kary Ng
Релиз The Present Concert
The Present Concert2013 · Альбом · Kary Ng
Релиз My January
My January2012 · Альбом · Kary Ng

