Трек · 2015
The Motto
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: ℗ 2015 Warner Music Hong Kong Ltd.
Текст песни
很信命當我每次哭
亦只有結他聲
喃喃自語數星星
孤單也像注定
祈求被愛的溫馨
Чтобы увидеть полный текст,
