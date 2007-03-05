О нас

Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2007 by EMI Records Ltd

Другие релизы артиста

Релиз Пьетро Масканьи: Сельская честь (Live)
Пьетро Масканьи: Сельская честь (Live)2023 · Альбом · Владислав Верестников
Релиз Елена Образцова. Перголези, Вивальди
Елена Образцова. Перголези, Вивальди2022 · Альбом · Елена Образцова
Релиз Вечер старинного романса (Live)
Вечер старинного романса (Live)2019 · Альбом · Елена Образцова
Релиз Бах, Гендель, Страделла: Арии (Live)
Бах, Гендель, Страделла: Арии (Live)2018 · Альбом · Елена Образцова
Релиз Шуман, Малер: Романсы
Шуман, Малер: Романсы2017 · Альбом · Елена Образцова
Релиз Чайковский, Рахманинов: Романсы (Live)
Чайковский, Рахманинов: Романсы (Live)2017 · Альбом · Елена Образцова
Релиз Берлиоз, Вагнер, Брамс: Вокальные циклы
Берлиоз, Вагнер, Брамс: Вокальные циклы2016 · Альбом · Елена Образцова
Релиз Romances and Songs
Romances and Songs2016 · Альбом · Георгий Васильевич Свиридов
Релиз Образцова и Свиридов
Образцова и Свиридов2015 · Альбом · Елена Образцова
Релиз Русские песни и романсы
Русские песни и романсы2015 · Альбом · Елена Образцова
Релиз Чайковский: Романсы
Чайковский: Романсы2015 · Альбом · Елена Образцова
Релиз Песни и романсы. Отчалившая Русь (Live)
Песни и романсы. Отчалившая Русь (Live)2014 · Альбом · Георгий Васильевич Свиридов

