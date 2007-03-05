О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Lovro Von Matacic

Lovro Von Matacic

Трек  ·  2007

Nabucco: Va pensiero ("Chorus of Hebrew Slaves")

2 лайка

Lovro Von Matacic

Исполнитель

Lovro Von Matacic

Трек Nabucco: Va pensiero ("Chorus of Hebrew Slaves")

#

Название

Альбом

1

Трек Nabucco: Va pensiero ("Chorus of Hebrew Slaves")

Nabucco: Va pensiero ("Chorus of Hebrew Slaves")

Lovro Von Matacic

Verdi: Opera Favourites

5:11

Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2007 by EMI Records Ltd

Другие релизы артиста

Релиз Beethoven 3 - Tchaikovsky 5/6 - Bruckner 5/7/9 - Wagner - Korte
Beethoven 3 - Tchaikovsky 5/6 - Bruckner 5/7/9 - Wagner - Korte2025 · Сингл · Lovro Von Matacic
Релиз Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 "Eroica": I. Allegro con brio
Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 "Eroica": I. Allegro con brio2025 · Сингл · Lovro Von Matacic
Релиз Mozart & Haydn: Orchestral Works (Live)
Mozart & Haydn: Orchestral Works (Live)2024 · Альбом · Lovro Von Matacic
Релиз Die Meistersinger von Nürnberg sung in Italian
Die Meistersinger von Nürnberg sung in Italian2022 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Michael Rabin - A Genius On The Violin
Michael Rabin - A Genius On The Violin2020 · Альбом · Philharmonia Orchestra
Релиз Wagner: Die Meistersinger von Nurnberg, WWV 96 (Sung in Italian)
Wagner: Die Meistersinger von Nurnberg, WWV 96 (Sung in Italian)2018 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Bruch: Violin Concerto No.1, Scottish Fantasy; Brahms: 3 Hungarian Dances – David Oistrakh
Bruch: Violin Concerto No.1, Scottish Fantasy; Brahms: 3 Hungarian Dances – David Oistrakh2017 · Альбом · Давид Фёдорович Ойстрах
Релиз Richard Strauss: Arabella; Ausüge
Richard Strauss: Arabella; Ausüge2017 · Альбом · Lovro Von Matacic
Релиз Giordano: Andrea Chénier (Live)
Giordano: Andrea Chénier (Live)2016 · Альбом · Franco Corelli
Релиз Leoncavallo: Paillasse - Verdi: Chœurs d'opéras (Mono Version)
Leoncavallo: Paillasse - Verdi: Chœurs d'opéras (Mono Version)2015 · Альбом · Franco Corelli
Релиз Wagner: Lohengrin, WWV 75 (Live)
Wagner: Lohengrin, WWV 75 (Live)2015 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Pfitzner: Von Deutscher Seele
Pfitzner: Von Deutscher Seele2015 · Альбом · Heinz Mende

Похожие артисты

Lovro Von Matacic
Артист

Lovro Von Matacic

Wolfgang Meyer
Артист

Wolfgang Meyer

Saito Kinen Orchestra
Артист

Saito Kinen Orchestra

Koninklijk Concertgebouworkest
Артист

Koninklijk Concertgebouworkest

South German Philharmonic
Артист

South German Philharmonic

Diego Matheuz
Артист

Diego Matheuz

Prague Radio Symphony Orchestra
Артист

Prague Radio Symphony Orchestra

Gewandhausorchester
Артист

Gewandhausorchester

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK
Артист

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

Herman Krebbers
Артист

Herman Krebbers

Лиана Исакадзе
Артист

Лиана Исакадзе

Государственный камерный оркестр Грузии
Артист

Государственный камерный оркестр Грузии

Andrew Litton
Артист

Andrew Litton