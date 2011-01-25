Трек · 2011
Soy rebelde
12 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone Spain
Текст песни
Yo
Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así
Porque nadie me ha tratado con amor
Porque nadie me ha querido nunca oír
Yo
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Porqué Te Vas2024 · Сингл · Jeanette
MANUSIA TERINDAH2021 · Альбом · Jeanette
Putri Dongeng2021 · Альбом · Jeanette
Las 5 mejores2020 · Альбом · Jeanette
När du ler2020 · Сингл · Streamline
Fascinados2018 · Сингл · Abraham Boba
Reluz2018 · Альбом · Jeanette
Ndeso2017 · Сингл · Jeanette
Hel Igen2017 · Сингл · Streamline
iCollection2016 · Альбом · Jeanette
Toda la Noche Oliendo a Ti2016 · Сингл · Jeanette
Acariciame2016 · Сингл · Jeanette