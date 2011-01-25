Трек · 2011
¿Qué le han hecho a mi canción, mamá?
Информация о правообладателе: Parlophone Spain
Look what they've done to my song, Ma
Look what they've done to my song
Well it's the only thing that I could do half right
And it's turning out all wrong, Ma
Look what they've done to my song
