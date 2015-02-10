Трек · 2015
Weight of Love
Текст песни
I used to think, darlin', you never did nothin'
But you were always up to somethin'
Always had a run in, yeah
I got to think those days are comin' to get ya
Now no body want to protect ya
