Charles Trenet

Charles Trenet

Трек  ·  2007

Valses des amours passées

Charles Trenet

Исполнитель

Charles Trenet

Трек Valses des amours passées

#

Название

Альбом

1

Трек Valses des amours passées

Valses des amours passées

Charles Trenet

100 Chansons

2:49

Информация о правообладателе: Parlophone (France)

