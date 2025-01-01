Информация о правообладателе: A Warner Classics release ℗ 1985 Warner Music France
La Jolie Fille De Perth - Opéra En 4 Actes. Livret De Vernoy De Saint-Georges Et Adenis D'après Walter Scott. Version Originale Reconstituée Par David Lloyd Jones - Acte IV - Deuxième Tableau - N°24 - Ballade : Echo, Viens Sur L'air Embaumé
#
Название
Альбом
1
La Jolie Fille De Perth - Opéra En 4 Actes. Livret De Vernoy De Saint-Georges Et Adenis D'après Walter Scott. Version Originale Reconstituée Par David Lloyd Jones - Acte IV - Deuxième Tableau - N°24 - Ballade : Echo, Viens Sur L'air Embaumé
Bizet: La jolie fille de Perth
3:16