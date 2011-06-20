О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Public Image Ltd.

Public Image Ltd.

Трек  ·  2011

This Is Not A Love Song (12'' Remix)

2 лайка

Public Image Ltd.

Исполнитель

Public Image Ltd.

Трек This Is Not A Love Song (12'' Remix)

#

Название

Альбом

1

Трек This Is Not A Love Song (12'' Remix)

This Is Not A Love Song (12'' Remix)

Public Image Ltd.

80s 12'' Party

4:10

Текст песни

This is not a love song

This is not a love song

This is not a love song

This is not a love song

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone UK

Другие релизы артиста

Релиз End Of World
End Of World2023 · Альбом · Public Image Ltd.
Релиз Ingenting Jeg Hellere Vil / Hjem Igen
Ingenting Jeg Hellere Vil / Hjem Igen2022 · Альбом · Public Image Ltd.
Релиз Inde I Mig
Inde I Mig2021 · Сингл · Public Image Ltd.
Релиз Omvendt
Omvendt2021 · Альбом · Andreas Odbjerg
Релиз Gulvet
Gulvet2020 · Альбом · Public Image Ltd.
Релиз Pordioseros Convertidos En Reyes
Pordioseros Convertidos En Reyes2020 · Альбом · J-Nathan
Релиз Nattely
Nattely2018 · Сингл · Public Image Ltd.
Релиз Forget the Past, Let's Worry About the Future
Forget the Past, Let's Worry About the Future2017 · Альбом · Public Image Ltd.
Релиз Live at O2 Shepherd's Bush Empire
Live at O2 Shepherd's Bush Empire2015 · Альбом · Public Image Ltd.
Релиз What The World Needs Now...
What The World Needs Now...2015 · Альбом · Public Image Ltd.
Релиз Push Start Button (Level 1)
Push Start Button (Level 1)2014 · Альбом · Public Image Ltd.
Релиз You Win Again - Invisible Boy (V1.1)
You Win Again - Invisible Boy (V1.1)2014 · Сингл · Public Image Ltd.

Похожие артисты

Public Image Ltd.
Артист

Public Image Ltd.

The Fall
Артист

The Fall

Morphine
Артист

Morphine

The Stone Roses
Артист

The Stone Roses

Manic Street Preachers
Артист

Manic Street Preachers

Elastica
Артист

Elastica

The Mission
Артист

The Mission

Kula Shaker
Артист

Kula Shaker

King Gizzard & The Lizard Wizard
Артист

King Gizzard & The Lizard Wizard

Ween
Артист

Ween

Sonic Youth
Артист

Sonic Youth

Built to Spill
Артист

Built to Spill

Iggy And The Stooges
Артист

Iggy And The Stooges