Трек · 2015
Drop That Kitty (feat. Charli XCX & Tinashe)
Контент 18+
1.3K лайков
Информация о правообладателе: Atlantic Records
Текст песни
Drop that kitty down low
Pop that kitty down low
Shop that like a window
I'm gon' make you explode
Drop that kitty down low
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Dip2025 · Сингл · Wallie the Sensei
OOWEE (feat. Jill Scott & Ty Dolla $ign)2025 · Сингл · Jill Scott
Ride Or Die (feat. Ty Dolla $ign)2025 · Сингл · Sav One
God Does Like Ugly2025 · Альбом · JID
Early Morning2025 · Сингл · Ty Dolla $ign
Let Me Know! (feat. Ty Dolla $ign)2025 · Сингл · Shane The Crane
LIFE GOES ON (feat. Wiz Khalifa,Ty Dolla $ign & Sean Kingston)2025 · Сингл · Diversify
ADHD 22025 · Альбом · Joyner Lucas
Plans (feat. Ty Dolla $ign)2025 · Сингл · YXE Flatl1ne
SUPERFLY (feat. Ty Dolla $ign & Desiigner)2025 · Сингл · JS aka The Best
Ride (feat. Polo G,Kodak Black & Ty Dolla $ign)2025 · Сингл · DS-33
Ride or Die (feat. Snoop Dogg & Ty Dolla $ign)2025 · Сингл · DJ TUT