Ty Dolla $ign

Ty Dolla $ign

,

Charli XCX

,

Tinashe

Трек  ·  2015

Drop That Kitty (feat. Charli XCX & Tinashe)

Контент 18+

1.3K лайков

Ty Dolla $ign

Исполнитель

Ty Dolla $ign

Трек Drop That Kitty (feat. Charli XCX & Tinashe)

#

Название

Альбом

1

Трек Drop That Kitty (feat. Charli XCX & Tinashe)

Drop That Kitty (feat. Charli XCX & Tinashe)

Ty Dolla $ign

,

Charli XCX

,

Tinashe

Drop That Kitty (feat. Charli XCX & Tinashe)

3:36

Текст песни

Drop that kitty down low

Pop that kitty down low

Shop that like a window

I'm gon' make you explode

Drop that kitty down low

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Atlantic Records
