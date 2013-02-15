О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Kleerup

Kleerup

,

Loreen

Трек  ·  2013

Requiem Solution (feat. Loreen)

11 лайков

Kleerup

Исполнитель

Kleerup

Трек Requiem Solution (feat. Loreen)

#

Название

Альбом

1

Трек Requiem Solution (feat. Loreen)

Requiem Solution (feat. Loreen)

Kleerup

,

Loreen

Requiem Solution (feat. Loreen)

4:06

Текст песни

I watched you begin again

Had it all figured out

See what you got, from knocking on heaven's door

You put yourself to rest down a river

When you woke up you were touched by an angel

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone Sweden
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Shapes Of Dreams (Kleerup Remix)
Shapes Of Dreams (Kleerup Remix)2022 · Сингл · Ane Brun
Релиз Lovers Table
Lovers Table2020 · Альбом · Kleerup
Релиз I Need Love
I Need Love2020 · Альбом · Rebecca & Fiona
Релиз 2
22020 · Альбом · Kleerup
Релиз I Need Love
I Need Love2019 · Альбом · Rebecca & Fiona
Релиз Carry On (feat. Sabina Ddumba)
Carry On (feat. Sabina Ddumba)2016 · Сингл · Kleerup
Релиз Det var den sommaren
Det var den sommaren2015 · Альбом · Kleerup
Релиз Let Me In - Remixes
Let Me In - Remixes2014 · Сингл · Kleerup
Релиз As If We Never Won
As If We Never Won2014 · Альбом · Kleerup
Релиз As If We Never Won
As If We Never Won2014 · Альбом · Kleerup
Релиз Let Me In
Let Me In2014 · Сингл · Kleerup
Релиз Northern Lights
Northern Lights2013 · Сингл · Kleerup

Похожие артисты

Kleerup
Артист

Kleerup

Susanne Sundfør
Артист

Susanne Sundfør

GusGus
Артист

GusGus

Hælos
Артист

Hælos

Andreya Triana
Артист

Andreya Triana

R Plus
Артист

R Plus

Sarah Rebecca
Артист

Sarah Rebecca

George FitzGerald
Артист

George FitzGerald

Elliott Power
Артист

Elliott Power

Cannons
Артист

Cannons

Brijean
Артист

Brijean

Callum Finn
Артист

Callum Finn

Fred again..
Артист

Fred again..