Трек · 2005
Regretté (Classic)
7 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone (France)
Текст песни
J'suis né poussière et j'repartirai poussière
Et le soleil se lèvera en même temps que la misère, frère
T'es parti, t'étais là devant moi à me parler de Ya Rabi
Tu venais d'te mettre à faire la ière-pri
Que Dieu te préserve des châtiments
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Hima2025 · Сингл · Soprano
Fitna2024 · Альбом · Rohff
Cardio2024 · Сингл · Rohff
Fitna2024 · Сингл · Rohff
Fraude2024 · Сингл · Rohff
Loyauté2023 · Сингл · Rohff
NotoriHous2023 · Сингл · Big Ali
Masterclass2022 · Сингл · Rohff
Life Style2022 · Альбом · Rohff
Je suis l'942022 · Сингл · Rohff
Grand Monsieur2021 · Альбом · Rohff
Antibiotique2021 · Сингл · Naps