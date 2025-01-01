О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Doc Gynéco

Doc Gynéco

Трек  ·  1996

Tel père tel fils (Papa Was a Rolling Stone)

Doc Gynéco

Исполнитель

Doc Gynéco

Трек Tel père tel fils (Papa Was a Rolling Stone)

#

Название

Альбом

1

Трек Tel père tel fils (Papa Was a Rolling Stone)

Tel père tel fils (Papa Was a Rolling Stone)

Doc Gynéco

Premiere consultation

4:14

Текст песни

Mon père m'a dit "Bruno, va te faire couper les cheveux"

J'lui ai dit "Ah non monsieur, j'irai si je le veux"

Ce n'est pas du Elsa

Mais Papa t'en vas pas

Faut que j'te parle de chez toi

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone (France)

Другие релизы артиста

Релиз En couleurs
En couleurs2019 · Сингл · Joachim Son-Forget
Релиз 1000 %
1000 %2018 · Альбом · Doc Gynéco
Релиз Histoire d'un mec (Inédit)
Histoire d'un mec (Inédit)2016 · Сингл · Doc Gynéco
Релиз Viens voir le docteur (Version alternative) [Nouveau mix 2016]
Viens voir le docteur (Version alternative) [Nouveau mix 2016]2016 · Сингл · Doc Gynéco
Релиз Peace Maker
Peace Maker2008 · Альбом · Doc Gynéco
Релиз Un homme nature
Un homme nature2006 · Альбом · Doc Gynéco
Релиз Menu Best Of
Menu Best Of2003 · Альбом · Doc Gynéco
Релиз taxi
taxi2003 · Сингл · Doc Gynéco
Релиз funky maxime
funky maxime2002 · Сингл · Doc Gynéco
Релиз solitaire
solitaire2002 · Альбом · Doc Gynéco
Релиз caramel
caramel2001 · Сингл · Doc Gynéco
Релиз quality street
quality street2001 · Альбом · Doc Gynéco

Похожие артисты

Doc Gynéco
Артист

Doc Gynéco

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож