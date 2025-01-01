Трек · 1988
This Is How a Road Gets Made (2010 Remaster)
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
(Somebody walked on a virgin land)
(Someone else saw their tracks)
(And followed them, leaving a path)
(It seemed as though I were looking down the hill when I first saw it)
(But as I walked on, I realized I was going up)
