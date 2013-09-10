О нас

Philippe Jaroussky

Philippe Jaroussky

Трек  ·  2013

Ifigenia in Aulide: Le limpid'onde

1 лайк

Philippe Jaroussky

Исполнитель

Philippe Jaroussky

Трек Ifigenia in Aulide: Le limpid'onde

#

Название

Альбом

1

Трек Ifigenia in Aulide: Le limpid'onde

Ifigenia in Aulide: Le limpid'onde

Philippe Jaroussky

Farinelli & Porpora - His Master's Voice

9:43

Информация о правообладателе: Warner Classics
