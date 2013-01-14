Информация о правообладателе: Parlophone Portugal
Трек · 2013
Chão salgado
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Vivo2020 · Альбом · Ala Dos Namorados
Felicidade2018 · Альбом · Ala Dos Namorados
Culpada2018 · Сингл · Ala Dos Namorados
Vintage2017 · Альбом · Ala Dos Namorados
Razão de Ser2013 · Альбом · Ala Dos Namorados
Grandes Exitos2013 · Альбом · Ala Dos Namorados
Mentiroso Normal2007 · Альбом · Ala Dos Namorados
Ao Vivo No S. Luíz (Live)2004 · Альбом · Ala Dos Namorados
Cristal2000 · Альбом · Ala Dos Namorados
Solta-Se O Beijo - Ao Vivo1998 · Альбом · Ala Dos Namorados
Alma1996 · Альбом · Ala Dos Namorados
Por Minha Dama1995 · Альбом · Ala Dos Namorados