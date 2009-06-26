О нас

Cali

Cali

Трек  ·  2009

Paola (Live électrique)

1 лайк

Cali

Исполнитель

Cali

Трек Paola (Live électrique)

#

Название

Альбом

1

Трек Paola (Live électrique)

Paola (Live électrique)

Cali

Le bruit de ma vie

3:21

Текст песни

On s'est d'abord allongés

Tous autour de toi

Ton corps blanc était posé

Tu étais belle, Paola

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone (France)

