Трек · 1983
Silver's Home Tonight (2002 Remaster)
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
Funny how she still remembers
Those words of love that got him nowhere
Even though she knows he's calling
She never finds the way to show her feelings
She doesn't mind the hours she's keeping
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Merry Christmas and A Happy New Year from Cliff Richard, Vol. 22023 · Сингл · Cliff Richard
Merry Christmas and A Happy New Year from Cliff Richard, Vol. 12023 · Сингл · Cliff Richard
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Cliff Richard2023 · Сингл · Cliff Richard
Never Mind2023 · Альбом · Billy Fury
Move It2023 · Альбом · Pat Boone
First British Generatio to emulate American Rock and Roll 5 Vol. - 1958-1962 Vol. 5 : Cliff Richard "The Peter Pan of Rock and Pop"2023 · Альбом · Cliff Richard
Music around the World by Cliff Richard, Vol. 22023 · Сингл · Cliff Richard
Music around the World by Cliff Richard, Vol. 12023 · Сингл · Cliff Richard
Move It2022 · Альбом · Cliff Richard
Catch Me2022 · Альбом · Cliff Richard
Jailhouse Rock2022 · Альбом · Cliff Richard
Fruit Plate2022 · Альбом · Cliff Richard