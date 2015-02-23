О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Galantis

Galantis

Трек  ·  2015

Gold Dust

476 лайков

Galantis

Исполнитель

Galantis

Трек Gold Dust

#

Название

Альбом

1

Трек Gold Dust

Gold Dust

Galantis

Gold Dust

3:54

Текст песни

You're like gold dust

It rains over me

A foreign sun that I thought I'd never see

You're like gold dust

Oh don't change ever

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Big Beat Records
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Circles
Circles2025 · Сингл · Galantis
Релиз Pretty Low
Pretty Low2024 · Сингл · Arden Jones
Релиз Mountains
Mountains2024 · Сингл · Jonas Blue
Релиз Lil Boo Thang (Galantis Remix)
Lil Boo Thang (Galantis Remix)2023 · Сингл · Galantis
Релиз Hungry Heart ft. Hayley Kiyoko
Hungry Heart ft. Hayley Kiyoko2023 · Сингл · Steve Aoki
Релиз I Want You
I Want You2023 · Сингл · Icona Pop
Релиз DNA (Sam Feldt Remix)
DNA (Sam Feldt Remix)2022 · Сингл · Craig David
Релиз DNA (Part 2)
DNA (Part 2)2022 · Сингл · Craig David
Релиз DNA
DNA2022 · Альбом · Craig David
Релиз What It Feels Like (Navos VIP Remix)
What It Feels Like (Navos VIP Remix)2022 · Сингл · Navos
Релиз What It Feels Like (Tita Lau Remix)
What It Feels Like (Tita Lau Remix)2022 · Сингл · Navos
Релиз what would you do? (Galantis Remix)
what would you do? (Galantis Remix)2022 · Сингл · Tate McRae

Похожие артисты

Galantis
Артист

Galantis

Becky Hill
Артист

Becky Hill

GOODBOYS
Артист

GOODBOYS

Joel Corry
Артист

Joel Corry

Sigala
Артист

Sigala

Norma Jean Martine
Артист

Norma Jean Martine

Felix Jaehn
Артист

Felix Jaehn

Lovespeake
Артист

Lovespeake

MNEK
Артист

MNEK

Nico Santos
Артист

Nico Santos

ACRAZE
Артист

ACRAZE

Cheat Codes
Артист

Cheat Codes

A7S
Артист

A7S