Трек · 2015
Quelque chose de magique (Radio Edit) [La Légende du Roi Arthur] (Radio Edit)
28 лайков
Информация о правообладателе: Warner (France)
Текст песни
J'ai vu des fées maléfiques me barrer le chemin
Goûté aux effets toxiques des hommes et leur venin
J'ai défait le vent, inversé le temps pour retrouver tes pas
Tué mes démons, bravé les tourments pour arriver à toi
Y a quelque chose de magique
Чтобы увидеть полный текст,
