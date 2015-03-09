Трек · 2015
Kick Off
Контент 18+
Информация о правообладателе: Parlophone (France)
Текст песни
J'suis back back, tu blagues blagues
Quand j'rappe tu fais les backs backs
T'as l'flow d'un dernier pak-pak
J'me déplace en jet-pack-pack
Bitch, bitch c'est un big deal
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Навстречу солнцу2025 · Сингл · Sianna
Вселенная2025 · Сингл · Sianna
Перемирие2025 · Сингл · Sianna
Соврала2025 · Сингл · Sianna
Real Love2025 · Сингл · Dj Layla
Вой на луну2025 · Сингл · Sianna
Must Have Been You2025 · Сингл · Sianna
It's My Life2025 · Сингл · Sianna
Kill My Love2025 · Сингл · Sianna
Fata Mea2025 · Сингл · Sianna
Lost in Love2025 · Сингл · Sianna
Океан2025 · Сингл · Sianna