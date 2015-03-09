О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Sianna

Sianna

Трек  ·  2015

Sianna

1 лайк

Sianna

Исполнитель

Sianna

Трек Sianna

#

Название

Альбом

1

Трек Sianna

Sianna

Sianna

Sianna

2:45

Текст песни

What's up renoi, à ce qu'il parait ça kick sale

Ca péra dans des grandes, et des petites salles

Ca part en freestyle, on pari mille balles mec

Qu'avec mes rimes j'tue plus de rappeurs qu'une mitraillette

Pourquoi tu parles, on s'connait même ap

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone (France)

Другие релизы артиста

Релиз Навстречу солнцу
Навстречу солнцу2025 · Сингл · Sianna
Релиз Вселенная
Вселенная2025 · Сингл · Sianna
Релиз Перемирие
Перемирие2025 · Сингл · Sianna
Релиз Соврала
Соврала2025 · Сингл · Sianna
Релиз Real Love
Real Love2025 · Сингл · Dj Layla
Релиз Вой на луну
Вой на луну2025 · Сингл · Sianna
Релиз Must Have Been You
Must Have Been You2025 · Сингл · Sianna
Релиз It's My Life
It's My Life2025 · Сингл · Sianna
Релиз Kill My Love
Kill My Love2025 · Сингл · Sianna
Релиз Fata Mea
Fata Mea2025 · Сингл · Sianna
Релиз Lost in Love
Lost in Love2025 · Сингл · Sianna
Релиз Океан
Океан2025 · Сингл · Sianna

Похожие артисты

Sianna
Артист

Sianna

Niki Four
Артист

Niki Four

DJ JEDY
Артист

DJ JEDY

TomYam
Артист

TomYam

Los Tiburones
Артист

Los Tiburones

Dj Layla
Артист

Dj Layla

Will Armex
Артист

Will Armex

Arthur Freedom
Артист

Arthur Freedom

paWL
Артист

paWL

Kate Linch
Артист

Kate Linch

Asparagusproject
Артист

Asparagusproject

Della
Артист

Della

Kállay Saunders
Артист

Kállay Saunders