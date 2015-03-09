Трек · 2015
Sianna
What's up renoi, à ce qu'il parait ça kick sale
Ca péra dans des grandes, et des petites salles
Ca part en freestyle, on pari mille balles mec
Qu'avec mes rimes j'tue plus de rappeurs qu'une mitraillette
Pourquoi tu parles, on s'connait même ap
