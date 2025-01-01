Информация о правообладателе: ℗ as shown. The copyright in this sound recording is owned by EMI Records Ltd. This compilation 1992 by EMI Records Ltd.
Трек · 1992
Macbeth: Patria oppressa!
Другие релизы артиста
Verdi: 4 Pezzi Sacri: I. Ave Maria2024 · Сингл · Giuseppe Verdi
Giuseppe Verdi: Requiem2023 · Сингл · Franco Lo Giudice
Messa per Rossini2018 · Альбом · Riccardo Chailly
Verdi: Don Carlo2014 · Альбом · Giuseppe Verdi
Verdi: La Traviata2013 · Альбом · Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
Verdi: Il trovatore2013 · Альбом · Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
Verdi: Don Carlos2013 · Альбом · Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
The Beauty and the Voice, Vol. 52013 · Альбом · Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Anna Moffo
The Singing Actor, Vol. 52013 · Альбом · Tullio Serafin
The Singing Actor, Vol. 12013 · Альбом · Victor De Sabata
The Singing Actor, Vol. 22013 · Альбом · Giuseppe Di Stefano
Masquerade, Vol. 52013 · Альбом · Antonino Votto