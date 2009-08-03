О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

George Malcolm

George Malcolm

Трек  ·  2009

Harpsichord Concerto No. 5 in F Minor, BWV 1056: II. Largo

George Malcolm

Исполнитель

George Malcolm

Трек Harpsichord Concerto No. 5 in F Minor, BWV 1056: II. Largo

#

Название

Альбом

1

Трек Harpsichord Concerto No. 5 in F Minor, BWV 1056: II. Largo

Harpsichord Concerto No. 5 in F Minor, BWV 1056: II. Largo

George Malcolm

Essential Baroque

3:19

Информация о правообладателе: ℗ This compilation (P) 2009 EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Britten: Choral Works
Britten: Choral Works2019 · Сингл · George Malcolm
Релиз J.S. Bach: Six Cantatas
J.S. Bach: Six Cantatas2019 · Сингл · Raymond Koster
Релиз The World Of George Malcolm
The World Of George Malcolm2017 · Сингл · George Malcolm
Релиз J.S. Bach: Harpsichord Concertos / The Art Of Fugue
J.S. Bach: Harpsichord Concertos / The Art Of Fugue2017 · Сингл · Members of the Philomusica of London
Релиз Music For Four Harpsichords
Music For Four Harpsichords2017 · Сингл · Raymond Leppard
Релиз Arne, C.P.E. Bach & J.C. Bach: Harpsichord Concertos
Arne, C.P.E. Bach & J.C. Bach: Harpsichord Concertos2017 · Альбом · The Academy of St. Martin in the Fields
Релиз Handel: Sonates pour violon et clavecin (Mono Version)
Handel: Sonates pour violon et clavecin (Mono Version)2015 · Альбом · Alfredo Campoli
Релиз Anerio: Missa pro defunctis (Stereo Version)
Anerio: Missa pro defunctis (Stereo Version)2015 · Альбом · Choir of the Carmelite Priory
Релиз Anerio: Missa pro defunctis (Mono Version)
Anerio: Missa pro defunctis (Mono Version)2014 · Альбом · George Malcolm
Релиз Bach: Brandenburg Concerto No. 5, George Malcolm vs. Irmgard Lechner (Compare 2 Versions)
Bach: Brandenburg Concerto No. 5, George Malcolm vs. Irmgard Lechner (Compare 2 Versions)2014 · Альбом · George Malcolm
Релиз Britten: Cantata Academica & autres œuvres chorales (Stereo Version)
Britten: Cantata Academica & autres œuvres chorales (Stereo Version)2014 · Альбом · Peter Pears
Релиз 17th Century Motets (Stereo Version)
17th Century Motets (Stereo Version)2013 · Альбом · Peter Pears

Похожие артисты

George Malcolm
Артист

George Malcolm

William Bennett
Артист

William Bennett

Karl Münchinger
Артист

Karl Münchinger

Magdalena Hoffmann
Артист

Magdalena Hoffmann

Benedetti Baroque Orchestra
Артист

Benedetti Baroque Orchestra

Julia Fischer
Артист

Julia Fischer

Academy of St. Martin in the Fields Chamber Ensemble
Артист

Academy of St. Martin in the Fields Chamber Ensemble

Lucie Horsch
Артист

Lucie Horsch

Niu Niu
Артист

Niu Niu

William Conway
Артист

William Conway

Bojan Čičić
Артист

Bojan Čičić

Esa Pekka Salonen
Артист

Esa Pekka Salonen

Denis Vigay
Артист

Denis Vigay