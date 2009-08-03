О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: ℗ This compilation (P) 2009 EMI Records Ltd.
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Jubilation
Jubilation2007 · Альбом · Jubilant Sykes
Релиз Grace Like A River
Grace Like A River2006 · Сингл · Christopher Parkening
Релиз Christopher Parkening - Elmer Berstein: Concerto for Guitar
Christopher Parkening - Elmer Berstein: Concerto for Guitar2000 · Альбом · Christopher Parkening
Релиз Christopher Parkening Celebrates Segovia
Christopher Parkening Celebrates Segovia1998 · Альбом · Christopher Parkening
Релиз Christopher Parkening: The Great Recordings
Christopher Parkening: The Great Recordings1993 · Альбом · Christopher Parkening
Релиз Christopher Parkening: The Great Recordings
Christopher Parkening: The Great Recordings1993 · Альбом · Christopher Parkening
Релиз The Artistry Of Christopher Parkening
The Artistry Of Christopher Parkening1993 · Альбом · Christopher Parkening
Релиз Simple Gifts (Sacred Music For Guitar)
Simple Gifts (Sacred Music For Guitar)1986 · Альбом · Christopher Parkening
Релиз Pleasures Of Their Company
Pleasures Of Their Company1986 · Альбом · Kathleen Battle
Релиз A Bach Celebration
A Bach Celebration1986 · Сингл · Christopher Parkening
Релиз In The Spanish Style
In The Spanish Style1986 · Альбом · Christopher Parkening

Похожие артисты

Christopher Parkening
Артист

Christopher Parkening

Gerald Garcia
Артист

Gerald Garcia

Los Amores Recientes
Артист

Los Amores Recientes

Novia Stella
Артист

Novia Stella

Thibaut Garcia
Артист

Thibaut Garcia

Plínio Fernandes
Артист

Plínio Fernandes

Manuel Barrueco
Артист

Manuel Barrueco

Bert Alink
Артист

Bert Alink

Sharon Isbin
Артист

Sharon Isbin

楊雪霏
Артист

楊雪霏

SoloDuo
Артист

SoloDuo

Stephan Schmidt
Артист

Stephan Schmidt

Fernando Sor
Артист

Fernando Sor