Информация о правообладателе: ℗ This compilation (P) 2009 EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Brandenburg Concertos
Brandenburg Concertos2016 · Альбом · Johann Sebastian Bach
Релиз J.S. Bach: Brandenburg Concerto No. 6 in B-Flat Major, BWV 1051 (Digitally Remastered)
J.S. Bach: Brandenburg Concerto No. 6 in B-Flat Major, BWV 1051 (Digitally Remastered)2012 · Альбом · Consortium Musicum
Релиз J.S. Bach: Brandenburg Concerto No. 1 in F Major, BWV 1046 (Digitally Remastered)
J.S. Bach: Brandenburg Concerto No. 1 in F Major, BWV 1046 (Digitally Remastered)2012 · Альбом · Consortium Musicum
Релиз J.S. Bach: Brandenburg Concerto No. 4 in G Major, BWV 1049 (Digitally Remastered)
J.S. Bach: Brandenburg Concerto No. 4 in G Major, BWV 1049 (Digitally Remastered)2012 · Альбом · Consortium Musicum
Релиз J.S. Bach: Brandenburg Concerto No. 5 in D Major, BWV 1050 (Digitally Remastered)
J.S. Bach: Brandenburg Concerto No. 5 in D Major, BWV 1050 (Digitally Remastered)2012 · Альбом · Consortium Musicum
Релиз J.S. Bach: Brandenburg Concerto No. 3 in G Major, BWV 1048 (Digitally Remastered)
J.S. Bach: Brandenburg Concerto No. 3 in G Major, BWV 1048 (Digitally Remastered)2012 · Альбом · Consortium Musicum
Релиз J.S. Bach: Brandenburg Concerto No. 2 in F Major, BWV 1047 (Digitally Remastered)
J.S. Bach: Brandenburg Concerto No. 2 in F Major, BWV 1047 (Digitally Remastered)2012 · Альбом · Consortium Musicum
Релиз Bach: Brandenburg Concerto No. 1 - 6 BWV 1046 - 1051
Bach: Brandenburg Concerto No. 1 - 6 BWV 1046 - 10512010 · Альбом · Consortium Musicum
Релиз Bach: The Complete Brandenburg Concertos
Bach: The Complete Brandenburg Concertos2009 · Альбом · Consortium Musicum

