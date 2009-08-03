О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Raymond Leppard

Raymond Leppard

Трек  ·  2009

Musette and Tambourin en rondeau from Les Fêtes d'Hébé (1992 Remastered Version)

Raymond Leppard

Исполнитель

Raymond Leppard

Трек Musette and Tambourin en rondeau from Les Fêtes d'Hébé (1992 Remastered Version)

#

Название

Альбом

1

Трек Musette and Tambourin en rondeau from Les Fêtes d'Hébé (1992 Remastered Version)

Musette and Tambourin en rondeau from Les Fêtes d'Hébé (1992 Remastered Version)

Raymond Leppard

Essential Baroque

3:02

Информация о правообладателе: ℗ This compilation (P) 2009 EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Handel: Cantatas; Arias
Handel: Cantatas; Arias2019 · Сингл · Helen Watts
Релиз Music For Four Harpsichords
Music For Four Harpsichords2017 · Сингл · Raymond Leppard
Релиз Samson
Samson2015 · Альбом · Georg Friedrich Händel
Релиз Eighteenth Century Shakespearean Songs (Stereo Version)
Eighteenth Century Shakespearean Songs (Stereo Version)2015 · Альбом · April Cantelo
Релиз Eighteenth Century Shakespearean Songs (Mono Version)
Eighteenth Century Shakespearean Songs (Mono Version)2015 · Альбом · April Cantelo
Релиз Couperin: Apothéose de Lully; Les Nations
Couperin: Apothéose de Lully; Les Nations2014 · Сингл · Raymond Leppard
Релиз Arias By Handel, Rameau & Lully
Arias By Handel, Rameau & Lully2014 · Сингл · English Chamber Orchestra
Релиз Lully: Pièces de Symphonie; Campra: L'Europe Galante
Lully: Pièces de Symphonie; Campra: L'Europe Galante2014 · Сингл · English Chamber Orchestra
Релиз Rameau: Le Temple de la Gloire Suites; Grétry: Ballet Music From Operas; Charpentier: Medée Suite
Rameau: Le Temple de la Gloire Suites; Grétry: Ballet Music From Operas; Charpentier: Medée Suite2014 · Сингл · English Chamber Orchestra
Релиз Purcell, Handel, Viotti, Spohr: Sonates et duos (Mono Version)
Purcell, Handel, Viotti, Spohr: Sonates et duos (Mono Version)2013 · Альбом · Gioconda De Vito
Релиз Bach: The Brandenburg Concertos Nos.4-6
Bach: The Brandenburg Concertos Nos.4-62012 · Сингл · Raymond Leppard
Релиз 100 Classical Classics
100 Classical Classics2010 · Альбом · Various Artists

Похожие артисты

Raymond Leppard
Артист

Raymond Leppard

Emma Johnson
Артист

Emma Johnson

Arcangelo Corelli
Артист

Arcangelo Corelli

Raymond Smullyan
Артист

Raymond Smullyan

Royal Festival Orchestra
Артист

Royal Festival Orchestra

Gaston Litaize
Артист

Gaston Litaize

Kurt Kaufman
Артист

Kurt Kaufman

Ivo Pogorelich
Артист

Ivo Pogorelich

Concertgebouw Kamerorkest
Артист

Concertgebouw Kamerorkest

Alessandro De Marchi
Артист

Alessandro De Marchi

Academia Montis Regalis
Артист

Academia Montis Regalis

Mikhail Petukhov
Артист

Mikhail Petukhov

Rotterdams Philharmonisch Orkest
Артист

Rotterdams Philharmonisch Orkest