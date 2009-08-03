Информация о правообладателе: ℗ This compilation (P) 2009 EMI Records Ltd.
Трек · 2009
Partita for Solo Violin No. 3 in E Major, BWV 1006: I. Preludio
Другие релизы артиста
Piano Trio No. 1 in B Major, Op. 8 / Piano Trio No. 3 in C minor, Op. 1012025 · Альбом · Julius Katchen
Trio in G major for Piano, Violin and Cello. op. 87 / Sonata No. 2 in F major for Piano, and Cello. op. 992025 · Альбом · Julius Katchen
Bořkovec, Podešva: Sonatas for Violin and Piano2024 · Сингл · Ladislav Jásek
Suk: Petit Trio, Op. 2: I. Allegro2024 · Сингл · Josef Suk
Rimsky-Korsakov: Scheherazade, Op. 352023 · Сингл · Josef Suk
Prague Spring Festival Gold Edition:, Vol. 1 (Live)2019 · Альбом · Česká filharmonie
Violin Masterpieces: Josef Suk Plays Beethoven & Mozart (2019 Remaster)2019 · Альбом · Josef Suk
Antonín Dvořák - Violin Concerto In A Minor, Op. 53 / Felix Mendelssohn - Violin Concerto In E Minor, Op. 642017 · Альбом · Josef Suk
Josef Suk: Symphony in E major / Praga2017 · Альбом · Josef Suk
Suk: Asrael, Op. 272017 · Альбом · Josef Suk
Suk: Piano Works2016 · Альбом · Josef Suk
F. Ad. Míča: Concertino notturno (Mono Version)2016 · Альбом · Josef Suk