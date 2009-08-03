О нас

Информация о правообладателе: ℗ This compilation (P) 2009 EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз On Christmas Night
On Christmas Night2022 · Альбом · Choir of King's College, Cambridge
Релиз A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge
A Festival Of Lessons And Carols As Sung On Christmas Eve, 1958 In King's College Chapel, Cambridge2022 · Сингл · The King's College Choir Of Cambridge
Релиз Vaughan Williams: Hodie (This Day): A Christmas Cantata For Soprano, Tenor, And Baritone Soloists, With Chorus, Boys' Voices, Organ And Orchestra
Vaughan Williams: Hodie (This Day): A Christmas Cantata For Soprano, Tenor, And Baritone Soloists, With Chorus, Boys' Voices, Organ And Orchestra2022 · Сингл · Sir David Willcocks
Релиз The First Nowell
The First Nowell2021 · Сингл · Choir of King's College, Cambridge
Релиз Nicholas Maw: Life Studies - Richard Rodney Bennett: Spells
Nicholas Maw: Life Studies - Richard Rodney Bennett: Spells2020 · Альбом · Jane Manning
Релиз The 12 Days of Christmas with David Willcocks and Choir of King's College Cambridge
The 12 Days of Christmas with David Willcocks and Choir of King's College Cambridge2019 · Альбом · Sir David Willcocks
Релиз A Boy Was Born
A Boy Was Born2019 · Сингл · Sir David Willcocks
Релиз Handel Edition, Vol. 7
Handel Edition, Vol. 72018 · Сингл · Hollands Boys Choir
Релиз Christmas from King's College, Cambridge
Christmas from King's College, Cambridge2017 · Альбом · Choir of King's College, Cambridge
Релиз A Festival of Lessons and Carols
A Festival of Lessons and Carols2015 · Сингл · Choir of King's College, Cambridge
Релиз A Festival Of Lessons And Carols
A Festival Of Lessons And Carols2015 · Альбом · Choir of King's College, Cambridge
Релиз Bach, J.S.: Jesu, Priceless Treasure
Bach, J.S.: Jesu, Priceless Treasure2015 · Сингл · Choir of King's College, Cambridge

Похожие артисты

Sir David Willcocks
Артист

Sir David Willcocks

Choir of King's College, Cambridge
Артист

Choir of King's College, Cambridge

Rundfunkchor Leipzig
Артист

Rundfunkchor Leipzig

Sir Andrew Davis
Артист

Sir Andrew Davis

Julianne Baird
Артист

Julianne Baird

Die Regensburger Domspatzen
Артист

Die Regensburger Domspatzen

Vox Luminis
Артист

Vox Luminis

Lionel Meunier
Артист

Lionel Meunier

Renate Hasler
Артист

Renate Hasler

Gretchen Eder
Артист

Gretchen Eder

Ulrike Erfurt
Артист

Ulrike Erfurt

Marianne Sattmann
Артист

Marianne Sattmann

St. Paul's Cathedral Choir
Артист

St. Paul's Cathedral Choir