Информация о правообладателе: ℗ This compilation (P) 2009 EMI Records Ltd.
Трек · 2009
Water Music Suite No. 2, HWV 349: Alla Hornpipe
Другие релизы артиста
W.A. MOZART - Concertos KV 216, KV 219 - Adagio KV 261 - Rondeau KV 2692021 · Сингл · Salvatore Accardo
Flauto Cantabile (Bohemian Flute Concertos)2018 · Альбом · Bruno Meier
Slavní čeští houslisté: Václav Snítil2018 · Альбом · Vaclav Snitil
Famous Czech Violinists: Václav Snítil2017 · Альбом · Vaclav Snitil
Musica antiqua bohemica, Vol. 16 (Mono Version)2016 · Альбом · Pražský komorní orchestr
Rosetti: Flute Concertos2016 · Альбом · Pražský komorní orchestr
Mercadante: Works for Clarinet & Orchestra2016 · Альбом · Pražský komorní orchestr
Beethoven: Piano Concerto No. 12015 · Альбом · Pražský komorní orchestr
Beethoven: Symphonia No. 3 "Eroica" & Die Geschöpfe des Prometheus2015 · Альбом · Pražský komorní orchestr
Rosetti & C. Stamitz: Flute Concertos (Mono Version)2015 · Альбом · Jean-Pierre Rampal
Musica antiqua bohemica, vol. 15 (Mono Version)2015 · Альбом · Pražský komorní orchestr
Baroque & Classical Works for Flute2015 · Альбом · Jean-Pierre Rampal