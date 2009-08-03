О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: ℗ This compilation (P) 2009 EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз W.A. MOZART - Concertos KV 216, KV 219 - Adagio KV 261 - Rondeau KV 269
W.A. MOZART - Concertos KV 216, KV 219 - Adagio KV 261 - Rondeau KV 2692021 · Сингл · Salvatore Accardo
Релиз Flauto Cantabile (Bohemian Flute Concertos)
Flauto Cantabile (Bohemian Flute Concertos)2018 · Альбом · Bruno Meier
Релиз Slavní čeští houslisté: Václav Snítil
Slavní čeští houslisté: Václav Snítil2018 · Альбом · Vaclav Snitil
Релиз Famous Czech Violinists: Václav Snítil
Famous Czech Violinists: Václav Snítil2017 · Альбом · Vaclav Snitil
Релиз Musica antiqua bohemica, Vol. 16 (Mono Version)
Musica antiqua bohemica, Vol. 16 (Mono Version)2016 · Альбом · Pražský komorní orchestr
Релиз Rosetti: Flute Concertos
Rosetti: Flute Concertos2016 · Альбом · Pražský komorní orchestr
Релиз Mercadante: Works for Clarinet & Orchestra
Mercadante: Works for Clarinet & Orchestra2016 · Альбом · Pražský komorní orchestr
Релиз Beethoven: Piano Concerto No. 1
Beethoven: Piano Concerto No. 12015 · Альбом · Pražský komorní orchestr
Релиз Beethoven: Symphonia No. 3 "Eroica" & Die Geschöpfe des Prometheus
Beethoven: Symphonia No. 3 "Eroica" & Die Geschöpfe des Prometheus2015 · Альбом · Pražský komorní orchestr
Релиз Rosetti & C. Stamitz: Flute Concertos (Mono Version)
Rosetti & C. Stamitz: Flute Concertos (Mono Version)2015 · Альбом · Jean-Pierre Rampal
Релиз Musica antiqua bohemica, vol. 15 (Mono Version)
Musica antiqua bohemica, vol. 15 (Mono Version)2015 · Альбом · Pražský komorní orchestr
Релиз Baroque & Classical Works for Flute
Baroque & Classical Works for Flute2015 · Альбом · Jean-Pierre Rampal

Похожие артисты

Pražský komorní orchestr
Артист

Pražský komorní orchestr

Оркестр Большого Театра
Артист

Оркестр Большого Театра

Геннадий Рождественский
Артист

Геннадий Рождественский

Евгений Светланов
Артист

Евгений Светланов

Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио
Артист

Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио

Moscow Philharmonic Orchestra
Артист

Moscow Philharmonic Orchestra

James Levine
Артист

James Levine

Ferdinand Lang
Артист

Ferdinand Lang

Pittsburgh Symphony Orchestra
Артист

Pittsburgh Symphony Orchestra

Gustavo Dudamel
Артист

Gustavo Dudamel

Государственный академический симфонический оркестр СССР
Артист

Государственный академический симфонический оркестр СССР

Julij Rejentowitsch
Артист

Julij Rejentowitsch

Irina Saizewa
Артист

Irina Saizewa